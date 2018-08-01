Beşiktaş'ın yeni transferleri imzayı atıyor (Canlı)

Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için imza töreni düzenleniyor.

Vodafone Park'taki basın toplantı salonunda yapılacak imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katılıyor.

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Futbolcuların açıklamaları şöyle:

GÜVEN YALÇIN: "OĞUZHAN ÖZYAKUP'U ÖRNEK ALIYORUM"

"Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Forma için savaşacağım ve elimden geleni yapacağım. Oğuzhan abi de genç yaşta geldi buraya. Ben de onu örnek alıyorum."

UMUT NAYİR: "BABA HAKKI DA BENİM GİBİ HUKUK FAKÜLTESİNDE OKUYORDU"

"Köklü ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Şampiyon kadroda yer almak istiyorum. Cenk Tosun şu an milli takımın tartışılmaz santrforu. Bu kulübün geçmişinde çok iyi santrforlar oldu. Hepsinin hayat hikayelerinden yola çıkarak ben kendi hikayemi yazacağım. İlhan Mansız hocayla ekstra idmanlar birkaç kez yaptık. Benim için çok faydalı olacak bu. Eskiden basketbol oynuyordum ve pozisyon alma konusunda basketbolun katkısı var bana. Ayrıca sıçrama konusunda da eski basketbolcu olmamın faydalarını görüyorum. Ben bu kulüpteki hukuk fakültesi kökenli ikinci oyuncuyum. Diğeri Baba Hakkı'ydı. Böyle önemli bir isimle bir hikaye özdeşleştirebilmek benim için güzel bir duygu. 7 senedir hukuk fakültesindeyim, aslında bitmesi gerekiyordu ama ben biraz uzattım. Ankara'daki okulumdan İstanbul'a bir yatay geçiş yapmayı düşünüyorum."

DORUKHAN TOKÖZ: "ASIL MEVKİM SAĞ BEK

"Çok büyük futbolcularla oynayacağız. Bu kulübe layık olup, formayı almak için elimden geleni yapacağım. Yoğun bir kamp geçirdik. Hazırlık maçlarında orta saha ve sağ bekte oynadım. Asıl mevkim orta saha ama sağ bekte de oynuyorum. Anladığım kadarıyla hocam da beni daha çok orta sahada düşünüyor."

ENZO ROCO: "KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

"Burada olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Stadın çimlerine basmak için sabırsızlanıyorum. Son maçımı Şili'de 45 gün önce oynadım ama idmanlara devam ettim. Kendimi hazır hissediyorum. Son maçımı Şili'de 45 gün önce oynadım ama idmanlara devam ettim. Kendimi hazır hissediyorum. Çalışkan bir oyuncuyum, hava toplarında etkiliyim, fizik üstünlüğüm var. Hocam benden ne talep ederse onu yapmak için çaba sarf edeceğim.

Fikret Orman'ın açıklamaları ise şöyle:

"TAKIMI YAVAŞ YAVAŞ GENÇLEŞTİRECEĞİZ"

Bizim 3 senelik bir UEFA anlaşmamız vardı. Artık o anlaşmalarımız bitti. Bu dakikadan sonra böyle bir zorunluluğumuz yok. Bütçemiz içerisinde hareket edeceğiz. Takımı bir anda değil ama yavaş yavaş takımı gençleştireceğiz.

"KİMSEYLE DÜŞMAN DEĞİLİZ"

"Biz Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la düşman falan değiliz. Benim en yakın arkadaşların Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Trabzonsporlu. Gerginlikten beslenenler var. Başakşehir'le son 2-3 senedir rekabet yaşıyoruz ama hiçbir kişisel tartışmamız olmadı. Galatasaray geçen sene şampiyon oldu ve onlarla da kişisel tartışmaya girmedik."

"FUTBOLDAKİ POZİTİF HAVAYI ALİ KOÇ'A BORÇLUYUZ"

"Şu anda futbolda güzel bir pozitif hava var. Bunu da Ali Koç'a borçluyuz. Kulüpler Birliği'nde de huzurlu bir hava var şu anda. Böyle bir ortamın oluşmasına Fenerbahçe Kulübü, başta başkanları olmak üzere çok büyük destek verdi. Böyle bir rekabet yaşayabilme lüksünü gördüğümüz için çok mutluyum. Ali Koç'u gördüğümde de bunu söyledim kendisine."

"HİÇBİR OYUNCUYU SATMAK İÇİN ALMIYORUZ"

"Beşiktaş bir vitrin kulübü ve oyuncuların hepsi de vitrin olabiliyorlar. Değerleri artıyor ve iyi kontratlar teklif ediliyor, gidebiliyorlar. Biz hiçbir oyuncuyu satmak için almıyoruz. Bizim bütün icraatımız başarı üzerinedir."

"FABRİ GİTMEK İSTEDİ VE GİTTİ"

"Fabri 'benim hayalim Premier Lig'de oynamaktı, gitmek istiyorum' dedi, gitti. Aynı şey Cenk Tosun için de geçerli. Bütün oyuncularımı satılıyor gazetelerde. İnsanların bu dedikodularla dengesi de bozuldu. Basının işi bizi yönetmek değil, kulübü yönetmek değil. Taraftar transfer bütçesini düşünmemeli, bu yönetimin düşüneceği bir iş."

"VİDA VE PEPE..."

"Vida için yazılanların hiçbir tanesi bize intikal etmedi. Pepe için de transfer iddiaları yazıldı çizildi. Pepe Beşiktaş'tan ayrılmak isterse biz yardımcı oluruz ama biz Pepe'yi '1 sene oynasın da gitsin' diye almadık. Pepe'den bize 'ben gitmek istiyorum' diye bir talep gelmedi."

"Harun Tekin'in transferi için çok alıcı olmadık. Duyduğum kadarıyla Galatasaray ilgilenmişti. Biz araya girelim, transferi kızıştıralım durumunda olmadık. Dün Kulüpler Birliği'nde Ali Ay Başkan'la genel sohbet içerisinde konuşurken Harun'dan da bahsettik. Ama şu anda bizim için Harun hamlesi gözükmüyor"