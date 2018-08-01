Erzurumspor Egemen Korkmaz ve Auremir'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başkanı Mevlüt Doğan, "İklim zorluğundan ve şehrimizde sosyal hayatın çok olmamasından futbolcuların ailelerini ikna edemiyoruz ve bu nedenle futbolcuları şehrimize getirmek zor oluyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Egemen Korkmaz ve Auremir ile sözleşme imzaladı.

Palandöken Dağı'nda düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Başkanı Doğan, "İklim zorluğundan ve şehrimizde sosyal hayatın çok olmamasından futbolcuların ailelerini ikna edemiyoruz ve bu nedenle futbolcuları şehrimize getirmek zor oluyor. Auremir ile ilgili basında çıkan bazı olumsuz haberlere itibar edilmemeli. Son yaptığımız transferle alakalı basında, 'hasta futbolcuyu alıyorlar' denildi. İlk yapılan muayenede futbolcuda bir ritim bozukluğu var. Bununla ilgili biz Türkiye'nin en önemli cerrahlarından ritim uzmanı olan Mehmet Özaydın hocamızla görüştük. Bu tür rahatsızlıklar futbolcularda gençlerde yaşanan durumlardır. Bunun 1 ve 2'nci evresi çok problem değildir. Üçüncü evresinde ise sıkıntı olabilir. Araştırma Hastanesine futbolcumuzu gönderdik. Efor testine tabi tutuldu. 24 saat oradaki bir cihazla kontrol altına aldıktan sonra herhangi bir problem çıkmadı. Böyle bir sıkıntısı olan bir futbolcuyu biz niye alalım" diye konuştu.

MEHMET ALTIPARMAK: "HEP BİRLİKTE ŞAMPİYON YAPTIK"

Birlik ve beraberlik yakalayarak takımı şampiyon yaptıklarını vurgulayan teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Bu şampiyonluğu da 'Ben yaptım, o yaptı' diye bir şey olamaz, hep birlikte şampiyon yaptık. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şampiyonluk oldu. Yeni sezona hazırlanırken herkesin istekleri var. Buraya getirdiğimiz oyuncular, bize çok katkı sunacağını düşündüğümüz futbolculardır ama takdir edersiniz ki, Erzurum zor bir yer, alışmak çok zor. Antrenman döneminde çok yoğun çalıştık ve devam ediyoruz. Bizim için hazırlık maçları ölçü değil, lig önemli" şeklinde konuştu.

ASBAŞKANI ÜNSAL KIRAÇ: "KALICI OLMAMIZ LAZIM"

Takımın üst üste lig atlayarak büyük başarıyla Süper Lig'e yükseldiğine ifade eden Asbaşkanı Ünsal Kıraç ise, "Süper Lig'in ötesinde başka bir lig yok. Ülkemizde en üst seviyede olan ligdir. Bizim burada kalıcı olmamız lazım. Şu anda hedefimizde bu olması gerekiyor" dedi.