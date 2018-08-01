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'den 'e kiralama teklifi

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Fenerbahçe'den Yussuf Poulsen'e kiralama teklifi
Mesut Özil'in milli takımı bırakmasıyla sonuçlanan olaylar sonrasında "Almanya'da ırkçılığı hissettim" açıklamasını yapan için F.Bahçe'nin bir süredir kulübü Leipzig'le görüşme halinde olduğu oraya çıktı. Cunha'nın transfer edilmesinden sonra Werner ve Augustin'in de arkasında kalan Danimarkalı forvetin, Leipzig'den ayrılmak istediğini yönetimle paylaştığı bildirildi. Poulsen son olarak Leipzig'in UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Hacken'le oynadığı ve 4-0 kazandığı maçın kadrosuna alınmamıştı. Bu arada Poulsen'e daha önce Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın teklif yaptığı iddiası ise asılsız çıkmıştı.
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Fenerbahçe'den Yussuf Poulsen'e kiralama teklifi
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