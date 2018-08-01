Göksel Gümüşdağ: "VAR'ın tutkuyla ve ısrarla takipçisi oldum"

Göksel Gümüşdağ, Türk futbolunda bu sezon uygulanmaya başlanacak VAR sistemiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de VAR sistemini ilk kez kendisinin dile getirdiğini belirten Gümüşdağ, "Türk futbolu açısından tarihi bir gün. 2015 yılında o dönem UEFA Genel Sekreteri olan FIFA Başkanı Gianni Infantino ile buluşmamızda teknoloji hakemliğiyle ilgili uzun uzun sohbet etmiştik. O günkü konuşmamda ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğum dönemde de aynı söylemime devam ettim. VAR'ın futbol için olmazsa olmaz olduğunu söyledim ve bunun tutkuyla ve ısrarla takipçisi oldum. VAR, hakemlerin hayatını kolaylaştıracak, sahadaki saygınlığını ve futbolun seyir zevkini arttıracak." ifadelerini kullandı.

Oluşturulan komisyonun 3 yıl boyunca yurt içi ve dışında yaptığı toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda VAR sisteminin Türkiye'ye geldiğini aktaran Göksel Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belçika'da futbola tutkun bir bilim adamı Werner Helsen ve 2 arkadaşı, bir maçta dakika dakika inceleme yapıyorlar. Rapordaki sonuca göre VAR sistemi kullanılmadığında 3 maçta sonuca tesir eden 1 hata, kullanıldığında ise 19 karşılaşmada 1 hata olduğunu görüyorlar. Bu istatistiğe baktığınızda, VAR sisteminin bu işin şaibesini ve dedikodusunu kaldıracağına inanıyorum. Sistemin oturması için 2-2,5 aylık zamana ihtiyaç var. Ama buna rağmen VAR'ın hayatımızda inanılmaz değişiklikler yaptığını göreceğiz. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Video Yardımcı Hakem sisteminin 3 yıl evvel yalnız savunucusu olup bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın sahiplendiğini görmek beni ayrıca mutlu etti. Hayırlı uğurlu olsun."

VAR'ın Spor Toto Süper Lig'in marka değerine çok katkısının olacağına inandığını dile getiren Göksel Gümüşdağ, "Cep telefonsuz bir hayat düşünemiyoruz. Bundan sonra futbolda da VAR'sız bir hayat düşünemeyeceğiz. Bugüne kadar yaşanılan sıkıntıların büyük çoğunluğunun kaybolacağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.