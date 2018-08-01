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İstanbulspor'dan 'ye ziyaret

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve beraberindeki heyet, Kulübü Başkanı 'u ziyaret etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 18:33
İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

ile Cagliari arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde sarı lacivertli kulübün başkanı , misafirlerini makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede iki kulüp başkanının yanı sıra Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ile İstanbulspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yurttaş ve Bayram Saral da yer aldı.

Ziyarette başkanlar birbirlerine forma hediye etti. Koç, Sarıalioğlu'na hediye ettiği formanın üzerine "Sevgili Başkan, yeni sezonda İstanbulspor'un yolu açık, şansı bol olsun. Kalpler Beraber" yazarak imza attı.

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İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
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