Mirin geliyor

Beşiktaş
, Enzo Roco'dan sonra ikinci stoperini de transfer ediyor… PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı takımın kendisiyle ilgilendiği iddialarını doğruladı. Fransız basınına konuşan 26 yaşındaki stoper, "Birkaç teklif aldım. Rennes ve Beşiktaş'tan gelenler en önemlileri.
Beşiktaş özellikle transfer olmak istediğim profilde bir takım. Kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. 2-3 detay kaldı, sabırla görüşüyoruz
" ifadesini kullandı.
GOMİS TÜRKİYE'NİN GÜZELLİKLERİNİ ANLATTI
Yakın
arkadaşı Bafetimbi Gomis ile bu konuyu konuştuğunu söyleyen Isimat-Mirin, sözlerini şöyle tamamladı: "Gomis, bana Türkiye'nin güzelliklerini anlattı, tutku dolu ve ateşli taraftarlardan bahsetti.
Türkiye Ligi'nin çok kaliteli olduğunu ve oynarken büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Duyduklarım beni de mutlu etti. Kararımı kısa bir süre içerisinde vereceğim."