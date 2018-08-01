Şenol Güneş'ten transfer açıklaması "O oyuncuyu alabiliriz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Necip Uysal, yarın B36 Torshavn karşısında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Güneş, transfer gündemine dair de de konuştu.

İşte o açıklamalar…