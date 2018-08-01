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'ten transfer açıklaması "O oyuncuyu alabiliriz"

Yarın 21.00'da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile karşı karşıya gelecek 'ta teknik direktör maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine de değinen Güneş, hücum hattına yapılacak bir takviyenin sinyallerini verdi.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 20:40 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 20:47
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması O oyuncuyu alabiliriz

Teknik Direktörü ve Necip Uysal, yarın B36 Torshavn karşısında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Güneş, transfer gündemine dair de de konuştu.

İşte o açıklamalar…

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Şenol Güneş'ten transfer açıklaması "O oyuncuyu alabiliriz"
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