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, Leverkusen ile yenişemedi

Medipol , hazırlık karşılaşmasında ekiplerinden ile 1-1 berabere kaldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 21:25
Başakşehir, Leverkusen ile yenişemedi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'nın Salzburg kentinde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Medipol , hazırlık maçında ile karşılaştı. Turuncu lacivertli ekip karşılaşmaya Mert, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Elia, Visca, İrfan Can, Mahmut ve Bajic ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk devresinde karşılıklı ataklar sonucu gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Bayer Leverkusen, 62'nci dakikada Kohr'un golüyle 1-0 öne geçti. 75'inci dakikada Visca'nın golüyle Başakşehir durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, Bayer Leverkusen ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Başakşehir, Leverkusen ile yenişemedi
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