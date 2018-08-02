Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

Beşiktaş bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk ediyor. İlk maçı 2-0 kazanarak avantajı yakalayan temsilcimiz taraftarı önünde 6-0'lık bir galibiyet alarak bir üst tura yükseldi.

BEŞİKTAŞ 6-0 TORSHAV MAÇ SONUCU

GOLLER:

LARİN (31)

CANER (44)

LARİN (61)

OĞUZHAN (74)

LARİN (80)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol kanattan Caner'in içeri çevirdiği topa ön direkte Larin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

19. dakikada sol kanattan Caner'in yaptığı ortada ön direkte Tolgay'ın yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

25. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün ortasında kale önünde Larin'in volesinde top yandan auta gitti.

30. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı kornerde kale önünde Necip'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada Caner'in ara pasında Lens, topu topuk pasıyla Larin'in önüne indirdi. Kale önünde topu önünde bulan Larin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

36. dakikada sol kanattan Lens'in orta şut karışımında kaleci Askham topu oyun alanına çeldi. Ceza sahası içi kale önünde Tolgay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

43. dakikada sağ kanattan Lens'in çizgiye inerek içeri çevirdiği topa arka direkte Caner'in yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner'in son çizgiye inerek yaptığı ortada kale önünde Larin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

74. dakikada sol kanattan Caner'in içeri çevirdiği topa ön direkte Oğuzhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Askham'ın altından ağlarla buluştu. 4-0

79. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin içeri çevirdiği topa ön direkte Larin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan'ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

90+2. dakikada Oğuzhan Özyakup rakiplerinden sıyrılıp vurmak istedi ancak savunma elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Vagner Love, maçın skorunu ilan etti. 6-0