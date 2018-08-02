Doukara'nın idolü Anelka

Antalya lyaspor'un Fransız futbolcusu Souleymane Doukara Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. 5-6 yaşına kadar evde top oynadığı belirten Doukara, "5-6 yaş civarındayken abilerimi sokakta maç yaparken görünce onların arkasına takılıp ben de oyuna katılıyordum. Futbolla ilk tanışmam bu şekilde oldu" dedi.

"İDOLÜM ANELKA"

Futbola başladığında idolünün Nicolas Anelka olduğunu söyleyen Doukara, "Bunun asıl nedeni onun da benim gibi varoşlardan gelip hayata tutunabilmesiydi. Çok önemli yolları aşıp, ünlü bir futbolcu olabilmesi benim için örnek alınır yanlarıydı. Futbola başladığım dönemlerde atığı golleri, oyun felsefesini ve oyun tarzını benimsiyordum" ifadelerini kullandı.

"İTALYA, KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASIYDI"

İtalya'daki aldığım formasyon için kariyerinin dönüm noktasıydı diyen 26 yaşındaki futbolcu, "İtalya'daki formasyondan bahsedeceksek olursak, taktiksel olarak yoğun ve konsantrasyonu yüksek bir mantaliteden bahsediyoruz. İtalya'da aldığım formasyon her ne kadar bana profesyonel anlamda katkı sağlamış olsa da asıl olarak kişisel gelişimimi tamamladığım yer olduğunu söyleyebilirim. İtalya'da bu eğitimi görmüş biri olarak dünyanın her yerinde futbol oynayabilirim" diye belirtti.

"OSMANLISPOR'DA ÇOK İYİ OYUNCULARLA OYNADIM"

Osmanlıspor'da çok iyi oyuncularla oynadığını ve çok iyi bir tecrübe yaşadığını anlatan Doukara, "Ancak bazen doku uyuşmazlığı oluyor ve ben de sanırım öyle bir uyumsuzluk yaşadım. Bu yüzden Antalyaspor'a transferim gerçekleşti. Osmanlıspor'daki yarım sezonluk doku uyuşmazlığından sonra Antalya'da çok iyi karşılandım. Fransızlar, Brezilyalı ve Türklerden oluşan bir takım ambiyansı gördüm. Bu güzel ambiyans sonucunda benim de attığım gollerle, takımı ligde tutmayı başardık. Antalyaspor'daki hedeflerim için söyleyeceğim sözler, yapacağım katkılarla Antalyaspor'u ligde hak ettiği yere getirmektir" şeklinde konuştu.