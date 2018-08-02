Fikret Orman: Tolga, Fabri’den çok daha iyi

"Kaptanımız müthiş bir kaleci. Sadece bir maçta şanssızlık yaşadı. Ben ona ve arkasındaki iki genç isme güveniyorum"

"Fabri ve Cenk, kendi istedikleri için ayrıldılar. Bazı oyunculara da 'Git' diyoruz ama gitmiyorlar. Çünkü taliplileri yok"

"Şu anda ofansif orta saha bakıyoruz. Ancak acelemiz yok... Taraftarlara şirin gözükmek adına transfer yapmayacağız"

İmza töreni sonrası soruları yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, özellikle transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Orman'dan satırbaşları şöyle: "Tolga Zengin müthiş bir kaleci. Bana ve hocalarına göre Fabri'den çok daha iyi. Bir maçta şanssızlık yaşadı. Arkasında durursak, çok iyi performans göstereceğine inanıyorum. Yanında iki tane genç isim var. Süreçte kaleci hamlesi yapar mıyız, bakacağız. Ben Tolga'ya da genç kardeşlerime de çok güveniyorum."

HERKESİN ELİNDE HESAP MAKİNESİ!

"FABRI'YE de Cenk Tosun'a da 'Git' demedik. Onlardan böyle bir istek geldi. Bazılarına da 'Git' diyoruz, gitmiyorlar, çünkü taliplileri yok. Bütün oyuncularımızı satıyorlar(!), futbolcuların da dengesi bozuluyor. Beşiktaş'ı yöneten Beşiktaş Yönetim Kurulu'dur. Herkes hesap makinesini eline alıyor. Bu bizim işimiz. Vida ve Quaresma'yı bir yerlere gönderip getirdiler… Satmak için futbolcu almıyoruz. Sadece üç oyuncu sattık. Tosic inanılmaz bir kontrat aldı. Mitrovic için umutlarımız vardı ama onu kullanamadık. Satınca 'Neden?" diye hesap soruyorlar."

PEPE'Yİ BİR YIL İÇİN TRANSFER ETMEDİK

"VIDA hakkında yazılıp çizilenler gibi bir şey bize ulaşmadı. Şimdi de Pepe için dedikodular çıkmaya başladı. Ayrılmak isterse kendisine yardımcı oluruz. Onu bir sene için değil, kariyerini bizde bitirsin diye aldık. Pepe, bana gelip de ayrılmak istediğini söylemedi. Oyuncu satarken, hokus pokus yapmıyoruz. Bu bir ekip işi. Devamlı stoperlerimize talip oluyorlar. Bu biraz da şans. Gomez'le ilgilenmiyoruz… Ofansif bir orta saha bakıyoruz. Aceleci değiliz. Taraftara şirin gözükmek için transfer yapmayacağız."

POZİTİF HAVAYI KOÇ'A BORÇLUYUZ

"GERGİNLİKTEN beslenenler var. Ancak futbolda son dönemde inanılmaz pozitif bir hava oluştu, bunu Ali Koç'a borçluyuz. Kulüpler Birliği'nde de huzur var. Ali Koç egosuz bir şekilde bizimle ilgili pozitif sözler kullandı. Bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah ilişkilerimiz böyle devam eder."

DÖRDÜ BİR ARADA

BEŞIKTAŞ yeni transferleri Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Orman, Dorukhan ve Roco'nun üçer yıllık, Güven ve Umut'un ise 4'er yıllık mukavele imzaladığını söyledi.