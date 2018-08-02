Göztepe 5 yaş gençleşti

Geçen sezon Süper Lig'in en tecrübeli oyunculara sahip takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar 37 yaşındaki Selçuk, 33 yaşındaki Sabri, 32 yaşındaki Demba Ba ile Scarione, 28 yaşındaki Rotman, Ömer, Kosanovic, Tanju ve Leo ile yollarını ayırıp daha genç futbolcuları renklerine bağladı. Göztepe'de 22 yaşında olan kaleci Göktuğ yeniden takıma dönerken, aynı yaştaki golcü Samed Ali'yi Menemen Belediyespor'dan transfer etti.

Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki orta saha Alpaslan ve Arjantinli stoper Grillo'yu takıma kazandırdı. Göztepe, Alanyaspor'dan 28 yaşındaki sağ bek Gassama ile 30 yaşındaki sol bek Berkan Emir'e de imza attırdı. İzmir ekibinin şu ana kadar yaptığı en yaşlı transfer Deniz Kadah oldAntalyalyaspor'dan alınan 32 yaşındaki forveti 31 yaş ile Galatasaray'dan takviye edilen Yasin Öztekin izledi. Göztepe'nin geçen sezon 31 olan yaş ortalaması şimdiden 26.3'e düştü. Göztepe'nin bu sezon en yaşlı ismi 36'sına gelen Beto, en geç ismi ise 17 yaşındaki orta saha Atakan oldu.

