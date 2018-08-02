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Son dakika: 'de 'ya yeni yardımcı

'de 'nun yardımcılığına Hollandalı tecrübeli antrenör getirildi.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 10:53
Son dakika: Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya yeni yardımcı

'de teknik direktör 'nun yardımcılığına, 'ın abisi olan antrenör getirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hollandalı başarılı adamı Erwin Koeman Futbol A Takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak.

Futbolculuk yıllarında Groningen, gibi Hollanda ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı'nda teknik adam olarak görev yaptı. Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın ve 'nın efsane oyuncusu Ronald Koeman'ın da ağabeyi.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Erwin Koeman'ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak, "Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak" dedi.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya yeni yardımcı
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