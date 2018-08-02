Trabzon'a dev Trabzonspor bayrağı

Ortahisar Belediyesi tarafından, bordo-mavili kulübün kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla, Akyazı mevkisindeki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin karşısındaki tepeye dikilen 61 metre uzunluğundaki direğe Trabzonspor bayrağı asıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1967 yılında kurulan ve kısa sürede futbolda Anadolu devrimini gerçekleştiren Trabzonspor'un gönüllerindeki yerinin her zaman bir başka olduğunu belirtti.

Trabzon'da, Trabzonspor'un başarılarını simgeleyecek, kente gelen turistlere ve ziyaretçilere bu başarılarını hatırlatacak simgesel bir projeye ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Genç, "Biz de Ortahisar Belediyesi olarak bu amaçla ilçemizin girişinde 61 metre uzunluğunda bayrak direği diktik ve buraya 61 metrekare ebadında Trabzonspor bayrağı astık." ifadelerini kullandı.

Genç, bayrağın, Karadeniz Sahil Yolu'na yakınlığı ve stadın hemen üstünde olması nedeniyle hem şehirden transit geçiş yapanlar hem de ziyaretçilerin görebileceği bir alanda bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün Trabzonsporlar ve futbolseverler için çok hoş bir nostalji olacağını düşünüyorum. İstanbul takımlarına kafa tutarak şampiyonluklar ve başarılar elde eden, tertemiz bir maziye sahip şanlı Trabzonspor'umuzun 51. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kulübümüzün nice başarılı sezonlara daha imza atmasını canı gönülden diliyorum."