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maçını Marciniak yönetecek

ile arasında oynanacak maçına Polonyalı hakem Marciniak atandı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 18:20 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 18:40
UEFA Süper Kupa maçını Marciniak yönetecek

İspanyol takımları ile arasında oynanacak maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Real Madrid ile Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesine, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak atandı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nın 15 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı maçta Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

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UEFA Süper Kupa maçını Marciniak yönetecek
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