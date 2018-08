"VAR" tanıtıldı! Aynı anda 9 maç

GÜMÜŞDAĞ

BUGÜN NELER OLDU

2018 Dünya Kupası'nın ardındanile birlikte Türkiye'de de resmen uygulamanya başlanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi Tanıtım Toplantısı, TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı.VAR sisteminin Riva'da yapılan tanıtım toplantısınaTFF Başkanı Yıldırım Demirören , Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Süper Lig kulüp başkanları katıldı. Toplantıda FIFA'yı temsilen Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Bjorn Vassallo ve UEFA'yı temsilen Ulusal Federasyonlar Birimi Yöneticisi Thierry Favre de yer aldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu VAR sisteminin Riva'daki merkezden uygulanacağını belirtip şu bilgileri verdi: "Kulüpler Birliği bu sisteme çok destek verdi.Türkiye'de son haftaya girildiğinde 9 maç aynı anda oynansa bile 9 maça aynı anda müdahale edilebilecek. Şu an için 5 tanesi oda şeklinde." Bu arada350 metrekare kullanım alanıyla dünyanın en büyük Video İşletim Odası (VOR) özelliğini de taşıyan Riva'daki merkez kulüp temsilcilerine açık olacak.TFF Başkanı Yıldırım Demirören, VAR'ın tanıtım toplantısında,vurgusu yaparken, sistemin oturması için sabır istedi.altını çizen Demirören,Bu nedenle sizlerden koşulsuz destek bekliyoruz.Ama hakemlerimizden daha çok bizlere büyük sorumluluklar düşüyor.Futbolumuzun iyi noktalara gelmesi için adımlar atalım. Tıpkı genç Türk oyunculara yönelmeniz gibi. Borçtan kurtulmanın tek yolu da bu" diye konuştu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Riva'daki merkezde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini test etti. VAR koltuğunu Ali Palabıyık'tan devralan Bakan, Konya'daki demo maçı yöneten hakem Bülent Yıldırım ile diyaloğa geçti. Kasapoğlu, VAR için şunları söyledi: "Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başındayız. VAR sistemi bir karar mekanizması değil, karar verme sürecinde hakemlerimizi destekleyen, yardımcı unsurdur. Unutulmamalıdır ki, nihai karar her zaman hakem tarafından verilir. Önce aslolan insandır. Teknoloji daha sonra gelir. Hakemlere olan güvenimiz tamdır."Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda 2018-19 sezonu için şu mesajı verdi: "Lefter Küçükandonyadis sporun ruhuna uygun bir isim. İnşallah kulüplerimiz, hem ülkemizde hem de uluslararası arenada bizleri çok güzel şekilde temsil ederler. Biz de onlarla gurur duyarız.TFF Başkanı Demirören yeni sezon için beklentilerini şöyle özetledi: "Saygının, sevginin, kardeşliğin simgesi olan Milli Takımımızın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter'e adadığımız yeni sezonun, efsanenin ismine yakışır şekilde geçeceğine inanıyorum. Türk futbolunda özlenen tabloyu hep beraber yaşatacağımıza, inanıyorum. Eski alışkanlıklardan kurtulup, huzurlu bir futbol ortamı hedefimize hızla ilerliyoruz. En büyük temennim, VAR'ın buna katkı sağlaması."Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "VAR kullanılmadığında 3 maçta 1 maçın sonucuna etki eden hata olduğu tespit ediliyor. Ama yeni sistemle rakam 19 maçta 1'e düşüyor. Bu istatistiğe baktığınızda, bu işin özellikle şaibeyi, dedikoduyu kaldıracağına inanıyorum. Şu süreçte sistemin oturması için 2-2.5 aylık bir zaman var. Ama buna rağmen hayatımızda önemli değişiklikler yaptığını da göreceğiz" dedi."VAR sisteminin %99.3'lük doğru kararı yakalama oranı müthiş. Hakemlerimizin saygınlığı adına faydalı olacak.""Doğru bir yatırım. En az 100 maç ve en az 11 hafta gerekli. Mecburen de tercihen de sabretmeliyiz.Genel felsefe 'Minimum müdahale-maksimum yarar'.Her türlü kararı her zaman hakem verecek. Karar yalnızca video incelemesi bariz bir hatayı gösteriyorsa değişecek.Goller, penaltı kararları, yanlış oyuncuya kart verilmesi ve direkt kırmızı kartlar için uygulanacak.Hakem inceleme alanına, hakem dışında hiç kimse gidemeyecek.Oyuncu ya da takım görevlisi hakeme TV işareti yaparsa, sarı kartla cezalandırılacak.Hakem ya da yardımcı hakem bir oyuncu gol atmak üzereyken ofsayt ya da topun oyun alanından çıkması gibi hallerde pozisyonu bitirecek sonra incelemeyi yapacak.VAR incelemesi ortalama 80 saniye sürüyor. Bugüne kadar en uzun inceleme 4 dakika, en kısası 10-15 saniye sürdü.