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2018 Dünya Kupası’nda attığı 2 gol ile yıldızlaşan ve Süper Lig'e i konuşulan Nijeryalı yıldız , Suudi Arabistan temsilcisi ’a transfer oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 12:02
Ahmed Musa, Al Nassr’da

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın internet sitesinden yapılan açıklamada Leicester City'nin yıldız futbolcusu Ahmed Musa ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi., bu karşılığında Leicester City'e bonuslar ile birlikte 28 milyon euroluk bir ücret ödeyecek.

İsmi bir dönem , Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcu, 2016 yılında CSKA Moskava'dan 19.5 milyon euroya Leicester City'e transfer olmuştu. Musa 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile birlikte 2 gol kaydederek yıldızlaşmıştı.

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Ahmed Musa, Al Nassr’da
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