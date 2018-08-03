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‘Atatürk’ten sonra Erdoğan gelir’

Giriş Tarihi: 3.8.2018
‘Atatürk’ten sonra Erdoğan gelir’
Son olarak 'ni çalıştıran teknik direktör , Futbol Arena'ya çarpıcı açıklamalar yaptı. Özat, 'ın Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şansı olduğunu söyleyerek, "Bizim zamanımızda statlarda lağım akıyordu. Şimdi her şehre stat yapıldı. Bunları kim yaptı? Türk futbolu Cumhurbaşkanını değerlendiremiyor. Bu kadar sorunun arasında Erdoğan'ın futbolla ilgilenmesi büyük şans. Bütün dünya adama karşı gelmiş, bu dertlerin içinde kalkıp size yardım ediyor" diye konuştu.
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‘Atatürk’ten sonra Erdoğan gelir’
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