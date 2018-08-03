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, mesaisine başladı

, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi 'i konuk edeceği ilk maçın hazırlıklarına başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 15:11
Beşiktaş, LASK Linz mesaisine başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda lı futbolcuların, kondisyon ve taktik çalışması yaptıkları belirtildi.

B36 Torshavn maçında görev yapan oyuncuların salonda yenileme yaptıkları, diğer futbolcuların ise pas çalışmalarının ardından minyatür kale ve yarı sahada taktiksel çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, pazar günü çalışmalarına devam edecek.

MEDEL'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'in 31. yaş günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcuların, yeni yaşında tecrübeli oyuncuya mutluluklar diledikleri ifade edildi.

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Beşiktaş, LASK Linz mesaisine başladı
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