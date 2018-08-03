BEŞİKTAŞ’LA YARIŞAMAZLAR

Avusturya
futboluna odaklanan The Other Bundesliga sitesinin kurucusu Tom Middler, LASK
Linz için sorularımızı yanıtladı. LASK'ın Lilleström'ü içeride 4-0, deplasmanda ise 2-1 yenerek turlamasının Avusturya'da da sürpriz olarak görüldüğünü vurgulayan Middler,
"LASK'ın galibiyeti herkesi şaşırttı. Lilleström'ün kötü bir takım olması da bunda pay sahibiydi. Linz nüfusu yoğun olmasına karşın uzun süre ligde takım barındırmayan bir şehirdi, bu sebeple LASK büyük destek görüyor ve maçları doluyor. 19 yıl sonra Avrupa arenasına çıktılar ve bu sebeple taraftarlar da çok ateşli ve istekli
" ifadelerini kullandı. Takım kalitesinin ise Avusturya'nın büyükleriyle kıyaslanamayacağını belirten Avusturya futbolu uzmanı, "Red Bull Salzburg'la aralarında çok büyük bir fark var.
Kimse 4'üncü olmalarını bile beklemiyordu. Lilleström maçı onlara özgüven verdi ama kalite olarak Beşiktaş'la tartıya konulamaz
" dedi.
3'LÜ SAVUNMA OYNUYORLAR
Takımın güçlü yanlarını da anlatan Middler, "Başarılı bir 3-4-3 düzeniyle oynuyorlar. Avusturya takımlarını ileride 3'lü oynarken pek göremezsiniz. Lilleström eşleşmesinde üçlünün sağındaki Goiginger formda gözüktü. Peter Michorl ise takımın geçen yıl en golcü ismiydi, Beşiktaş
bu ikiliye dikkat etmeli. Tetteh de dikkat edilmesi gereken bir diğer forvet oyuncusu" ifadelerini kullandı.
BİR GÖRÜŞ
Uğur Karakullukçu: Ülke için iyi oldu
Beşiktaş,
son 5 yıldaki performanslara göre Türkiye'nin Avrupa'daki en başarılı takımı ve Kupa 2 elemeleri bu tecrübedeki bir takım için hafif geliyor. Elbette Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak, en kötü ihtimalle Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılıp dinlenmek isterdi ancak bu süreç Türkiye'ye grup aşamasında ekstra bir takım kazandıracak gibi görünüyor. 6 eleme maçında hayatta kalmak takım puanı düşük ekipler için sürpriz rakiplerle birlikte kolay olmuyor. LASK Linz için Avusturya'daki meslektaşım Tom Middler ile konuştuğumda Beşiktaş'ı zorlayacak bir resim çizmedi. İklim olarak da zorlamayacak, hazırlık maçı tadında bir başka eşleşme bizleri bekliyor gibi…