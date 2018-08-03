Cüneyt çakır: skor seyircisi değil, spor seyircisi olmalıyız

Galatasaray
ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finalinin hakemi Cüneyt Çakır
, Dünya Kupası
sonrası Tam Saha dergisine özel bir röportaj verdi. Tecrübeli hakem, "2014 Dünya Kupası'nda son 4'e kalan 4 takım ve dört hakem vardı bu Dünya Kupası'nda. Ama son dört maça sadece biz kaldık. Üst üste 2 yarı finalde görev alma başarısı gösterdik.
Her maç yeni bir şey öğretir. Planlı çalışırsanız, sorular hep bildiğiniz yerden gelir.
'VAR' doğruluk oranlarını artırdı. Teknoloji uyarıyı yapıyor ama son karar hakemin. Öncelikli hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. 2022 Dünya Kupası'nı sonra konuşuruz.
Türkiye 2024'e ev sahipliği için her şeye sahip. Tüm altyapı ve tesisleşme yatırımları yapıldı. Futbol zevkli bir oyun. Skor seyircisi değil spor seyircisi olup, oyundan zevk alalım"
dedi.