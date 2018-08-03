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, 'nın başarısına ortak oldu

, UEFA 2. ön eleme turundaki rakibi temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Bu maçta fileleri 3 kez havalandıran , 'nın ardından Avrupa kupalarında hat-trick yapmayı başaran ikinci isim olarak adını Beşiktaş tarihine yazdırdı

Giriş Tarihi: 3.8.2018 02:49
Cyle Larin, Demba Ba'nın başarısına ortak oldu

, UEFA 2. ön eleme turundaki rakibi temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Bu maçta fileleri 3 kez havalandıran , geçen sezon Vodafone Park'taki son resmi maçta Sivasspor'a 3 gol atmıştı.

Kanadalı futbolcu, Dolmabahçe'deki 2018-2019'un ilk resmi mücadelesinde de aynı başarıyı gösterdi.

, B36 Torshavn karşısında hat-trick yaparak Beşiktaş'ta 2014-2015'te forma giyen 'nın Avrupa'daki rekoruna ortak oldu. Demba Ba, söz konusu sezonda Feyenoord karşısında 3 gol birden atarak siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, Cyle Larin de bunu başaran ikinci isim olarak adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.

Geçen sezonki 4 resmi maçta 4 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 2 karşılaşmada ise 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, Beşiktaş formasıyla 6 resmi karşılaşmada 7 gol sevinci yaşadı.

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Cyle Larin, Demba Ba'nın başarısına ortak oldu
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