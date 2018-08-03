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, 2023'e kadar 'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Brezilyalı golcüsü 'un kontratını 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 12:00
Gabriel Jesus, 2023'e kadar Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Brezilyalı futbolcusu 'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi 2021'de sona erecek 21 yaşındaki Brezilyalı golcünün sözleşmesinin, iki sezon daha uzatıldığı belirtildi.

Brezilya'nın Palmeiras takımından geçen sezon 32 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Gabriel Jesus, Manchester City formasıyla 53 maçta 24 gole imza atmıştı.

Brezilya Milli Takımı'nda ise 22 karşılaşmaya çıkan Jesus, ağları 10 kez sarstı.

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Gabriel Jesus, 2023'e kadar Manchester City'de
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