Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Geçen sezona Igor Tudor yönetiminde başlayan daha sonra kulübün efsanesi Fatih Terim'i göreve getiren Galatasaray, sezon sonunda 21. şampiyonluğuna ulaştı. Akhisarspor ise geçen sezon Okan Buruk yönetiminde Diyarbakır'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını müzesine taşımıştı. İki takım geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşmış; Akhisar'daki ilk maçı G.Saray 2-1 kazanmış fakat İstanbul'daki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla Akhisarspor olunca Galatasaray kupaya veda etmişti. Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finali 13. TFF Süper Kupa finali olma özelliğini taşıyor. Daha önceki finalleri kazanan takımlar ise şu şekilde;

2006: Beşiktaş

2007: Fenerbahçe

2008: Galatasaray

2009: Fenerbahçe

2010: Trabzonspor

2012: Galatasaray

2013: Galatasaray

2014: Fenerbahçe

2015: Galatasaray

2016: Galatasaray

2017: Konyaspor

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2018 / Pazar

Yayın Saati: 20.45

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar Belediyespor kulüpleri arasında oynanacak TFF Süper Kupa, 5 Ağustos Pazar günü atv ekranında yayınlanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis

Akhisarspor

Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Sissoko, Bilal, Eray Ataseven, Helder Barbosa, Larsson, Seleznyov