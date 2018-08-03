Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

'i geçen sezon şampiyon tamamlayan ile Ziraat Türkiye Kupasını tarihinde ilk kez müzesine getiren finalinde kozlarını paylaşıyor. Statüde yeni sezonun ilk resmi maçı olan Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman hangi kanalda? İki takımın muhtemel 11'leri ve maçtan son gelişmeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 11:20
Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Geçen sezona Igor Tudor yönetiminde başlayan daha sonra kulübün efsanesi 'i göreve getiren , sezon sonunda 21. şampiyonluğuna ulaştı. ise geçen sezon Okan Buruk yönetiminde Diyarbakır'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını müzesine taşımıştı. İki takım geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşmış; Akhisar'daki ilk maçı G.Saray 2-1 kazanmış fakat İstanbul'daki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla Akhisarspor olunca Galatasaray kupaya veda etmişti. Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak finali 13. Süper Kupa finali olma özelliğini taşıyor. Daha önceki finalleri kazanan takımlar ise şu şekilde;

2006: Beşiktaş

2007: Fenerbahçe

2008: Galatasaray

2009: Fenerbahçe

2010: Trabzonspor

2012: Galatasaray

2013: Galatasaray

2014: Fenerbahçe

2015: Galatasaray

2016: Galatasaray

2017: Konyaspor

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2018 / Pazar

Yayın Saati: 20.45

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar Belediyespor kulüpleri arasında oynanacak TFF Süper Kupa, 5 Ağustos Pazar günü atv ekranında yayınlanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis

Akhisarspor

Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Sissoko, Bilal, Eray Ataseven, Helder Barbosa, Larsson, Seleznyov

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN