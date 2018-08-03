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, finaline hazırlanıyor

5 Haziran Pazar günü TFF finalinde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek , karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 21:50
Galatasaray, Süper Kupa finaline hazırlanıyor

, 2018 TFF 'da Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

RODRIGUES VE BELHANDA'YA BEBEK SÜRPRİZİ

Antrenman öncesinde, bu hafta babalık sevinci yaşayan Garry Rodrigues ve Younes Belhanda'nın dünyaya yeni gelen bebekleri için birer pasta kesildi. Yapılan sürpriz sonrasında Rodrigues ve Belhanda büyük mutluluk yaşayarak teşekkür ettiler.

Galatasaray Futbol Takımı, Akhisarspor karşılaşması için yarın saat 14.30'da özel bir uçuşla Konya'ya hareket edecek ve burada yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray, Süper Kupa finaline hazırlanıyor
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