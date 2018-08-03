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Kartal yere serdi

Siyah-beyazlılar, Faroe Adaları temsilcisi karşısında farklı kazanıp, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Hat-trick yapan Larin gecenin yıldızı olurken diğer goller Caner, Oğuzhan ve Love'dan (Penaltı) geldi. 2-0 kazandığı maçın rövanşında B36 Torshavn'a 6 atan , LASK'a rakip oldu

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Kartal yere serdi
Dk. 31 Larin 1-0
Lens topuğuyla Larin'e bıraktı, Kanadalı ceza sahası içinde net bir vuruş yaparak açılış golünü attı.

Dk. 43 Caner 2-0
Lens sağ kanattan ortayı yaptı, yerden giden topu Caner düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Dk. 61 Larin 3-0
'in ortasına Larin yükselip kafayı vurdu, top ağlarla buluştu.

Dk. 74 Oğuzhan 4-0
Caner Erkin'in yaptığı ortaya kafayı Oğuzhan vurdu.

Dk. 79 Larin 5-0
'nin pasında günün yıldızı Larin affetmedi ve hat-trick yaptı.

Dk. 90+3 Vagner Love 6-0
'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen , meşin yuvarlağı kaleci Askham'ın sağından ağlarla buluşturdu.

AVRUPA'DA EN FARKLI GALİBİYET
Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı. Siyahbeyazlılar daha önce Saraybosna'yı 5-0 mağlup etmişti.


Caner Erkin, attığı golü hamile olan eşi Şükran Ovalı'ya hediye etti.

5
Cyle Larin'in Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda çektiği son yedi isabetli şutun beşi gol oldu.

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Beşiktaş, Larin'in ilk 11'de sahaya çıktığı dört resmi maçta 16 gol attı Kanadalı, bu dört maçta iki kez hattrick yaptı.



Maçı tribünde 20 binin üzerinde taraftar izledi. Siyah-beyazlılar, birçok sivilin hayatını kaybettiği yangınla sarsılan Yunanistan'a da pankartla destek verdi.

PENALTI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı Tolgay kullanmak istedi. Ancak Oğuzhan topu Vagner Love'a verdi. Brezilyalı forvet, topun başına geçtiğinde tribünün bir bölümü tarafından ıslıklandı. Caner de Love'ın ıslıklanmasına tepki gösterdi.



?SHAKİRA FATURASI
Vodafone Park'taki Shakira konserinin sahayı olumsuz etkilediği gözlendi. Çimlerde ciddi bir deformasyon gözlenirken, kulüp yetkililerinin duruma en kısa zamanda önlem alacakları belirtildi.
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Kartal yere serdi
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