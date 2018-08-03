O kupa geri gelecek

Beşiktaş
'ta iz bırakan futbolculardan olan ve Real Madrid
'deki görevinden ayrılarak teknik direktör Şenol Güneş
'in yardımcılığına getirilen Guti Hernandez, yeni görevinde uyum sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi. İspanyol antrenör, "Geldiğim ilk andan itibaren herkesin bana davranışları çok güzel. Uyum sürecimiz çok iyi. Hocamız ve futbolcularımız ile gayet iyi vakit geçiriyoruz. Seneler sonra Beşiktaş'ta ekibe tekrar dahil olmak beni çok mutlu etti.
Doğrusu, Real Madrid'de rahattım ama Şenol hoca ile A takım düzeyinde çalışmak da benim için çok ilginç bir deneyim oluyor" dedi.
UFAK TEFEK YOL GÖSTERİYORUZ
TAKIMIN
hedeflerine ulaşabilmesi için çok çalışacaklarını belirten Guti, "Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları çok profesyonel. Onlara ufak tefek yol göstermeye çalışıyoruz ama kendilerine zaten güveniyorum. Sadece orta saha oyuncuları değil, hepsine katkı yapıyoruz"
diye konuştu. Guti, Beşiktaş'ın yeni sezon hedefleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Beşiktaş olarak ligde iki sene üst üste gelen şampiyonluk sonrasında kaybedilmiş bir şampiyonluğumuz var. Onu geri almamız gerek
iyor. Gerekirse acı çekeceğiz ama bize ait olan o kupayı geri getireceğiz."