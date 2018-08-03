PSG de Vida’ya kanca attı

İngiliz Premier Lig
ekiplerinden teklifler alan Domagoj Vida
'ya Fransa
'dan talip çıktı. Paris Saint Germain
'in teknik direktörü Thomas Tuchel
'in, "Savunmada çok az oyuncumuz var. Transfer yapmalıyız"
açıklamasından sonra Le 10 Sports dergisi, yönetimin, Jerome Boateng
veya Domagoj Vida'dan birisine en kısa zamanda imza attıracağını yazdı. Şenol Güneş, önceki gün yaptığı basın toplantısında savunmanın göbeğini Pepe ve Vida ikilisinden oluşturmayı düşündüğünü ancak iki oyuncunun da durumunun belli olmadığını söylemişti.
'ORİGİ İÇİN EN İYİ ADRES BEŞİKTAŞ'
Beşiktaş
'ın santrfor adayları arasında yer alan Divock Origi için West Ham'ın eski kalecilerinden ESPN yorumcusu Shaka Hislop'dan değerlendirme geldi. Hislop, Beşiktaş'ın Origi'nin gidebileceği en iyi kulüplerden birisi olduğunu söyledi.