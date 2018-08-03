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de Vida’ya kanca attı

Fransız basını, Paris ekibinin , ve ’dan birisine en kısa süre içerisinde imza attırmayı planladığını yazdı

Giriş Tarihi: 3.8.2018
PSG de Vida’ya kanca attı
İngiliz ekiplerinden teklifler alan 'ya 'dan talip çıktı. 'in teknik direktörü 'in, "Savunmada çok az oyuncumuz var. Transfer yapmalıyız" açıklamasından sonra Le 10 Sports dergisi, yönetimin, veya Domagoj Vida'dan birisine en kısa zamanda imza attıracağını yazdı. Şenol Güneş, önceki gün yaptığı basın toplantısında savunmanın göbeğini Pepe ve Vida ikilisinden oluşturmayı düşündüğünü ancak iki oyuncunun da durumunun belli olmadığını söylemişti.

'ORİGİ İÇİN EN İYİ ADRES BEŞİKTAŞ'
'ın santrfor adayları arasında yer alan Divock Origi için West Ham'ın eski kalecilerinden ESPN yorumcusu Shaka Hislop'dan değerlendirme geldi. Hislop, Beşiktaş'ın Origi'nin gidebileceği en iyi kulüplerden birisi olduğunu söyledi.
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PSG de Vida’ya kanca attı
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