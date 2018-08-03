Şehitlerin anısına havai fişek gösterisi iptal edildi

Trabzonspor
'un 51. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında kentte bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Bordo-mavililer, Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen çelenk törenin ardından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde plaket töreni düzenledi. PKK
'nın hain saldırısında şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın anısına meşale ve havai fişek gösterisi de iptal edildi.
Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Son yıllarda rotamızdan çıktık. 50. yılda şampiyon olamadık ama 51. yılda aklımız başımıza geldi" dedi