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U21 Milli Takımı, 'ye emanet

U21 Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 16:21
U21 Milli Takımı, Vedat İnceefe'ye emanet

2019 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta mücadele eden Ümit Millilerimiz, Vedat İnceefe ile ilk resmi maçına 7 Eylül 2018'de iç sahada oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi karşısında çıkacak.

Bandırma'da 1 Nisan 1974'te doğan , Soma Sotespor, K.Karabükspor, Galatasaray ve Manisaspor takımlarında forma giydi.

2010-2011 sezonunda Yeni Malatyaspor, 2011-2012 sezonunda Bugsaşspor ve 2013 yılında Galatasaray U19 teknik sorumluluğu yapan ve son olarak U19 Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde bulunan Vedat İnceefe, 6 kez A Milli Takım formasını giyerken, Ay-Yıldızların 1996 Avrupa Şampiyonası Finalleri kadrosunda yer aldı.

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U21 Milli Takımı, Vedat İnceefe'ye emanet
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