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Yedi ısımle yollar ayrıldı!

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Yedi ısımle yollar ayrıldı!
F.BAHÇE, altyapı teknik ekibinde görev yapan 7 isimle yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz bugün (dün) itibariyle; futbol altyapı teknik sorumlularımız, antrenörlerimiz ve scout ekibimizden; Celal Gökhan Güldağ, Furkan Şükürcü, Hasan Kemal Özdemir, Kemalettin Şentürk, Mustafa Ertem, Saffet Akbaş ve Sinan Aydın ile yollarını ayırmıştır. Değerli hocalarımız ve scoutlarımıza, hizmetleri için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarı dileklerimizi içtenlikle sunarız."
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Yedi ısımle yollar ayrıldı!
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