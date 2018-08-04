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Anderson'u sezon boyu izlemek 100 lira

Yıldız oyuncu Anderson'u kadrosuna katan 'da en ucuzu 100 liraya satışa sunulan kombine biletlerden bugüne kadar 720'si satıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 11:38
Anderson'u sezon boyu izlemek 100 lira

Kadrosuna, daha önce Manchester United forması da giyen Brezilyalı futbolcu ve çok sayıda önemli oyuncuyu katan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'un kombine bilet satışı sürüyor.

Anderson Oliveira ve Mickael Pote gibi isimleri kadrosuna katarak iddialı bir takım kuran mavi-lacivertlilerde, kombine biletler geçen hafta satışa sunuldu.

Kuzey kale arkası 100, maraton 200, kuzey ve güney kapalı tribünleri 500 liradan satılan kombinelerden bugüne kadar 720'si taraftarlarca satın alındı.

Transfer çalışmalarının sürdüğü Akdeniz ekibi, sezonun açılış maçında 10 Ağustos'ta deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak.

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Anderson'u sezon boyu izlemek 100 lira
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