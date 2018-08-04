Tarkan Serbest Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Avusturya'nın Austria Wien takımından orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien'in 24 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Orta sahada görev yapan Tarkan Serbest, Austria Wien ile geçen sezon 40 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.