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Tarkan Serbest 'da

Lacivert-beyazlı ekip, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'i renklerine bağladı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 19:09 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 19:12
Tarkan Serbest Kasımpaşa'da

ekiplerinden , Avusturya'nın takımından orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien'in 24 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Orta sahada görev yapan Tarkan Serbest, Austria Wien ile geçen sezon 40 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.

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Tarkan Serbest Kasımpaşa'da
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