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Terim ve Susic'ten ortak basın toplantısı

Galatasaray Teknik Direktörü ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, yarın oynanacak maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Giriş Tarihi: 4.8.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 17:52
Terim ve Susic'ten ortak basın toplantısı

Galatasaray Teknik Direktörü ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, TFF maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Safet Susic'in açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

"Yarın Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynayacağız. Bazı futbolcularımız geç geldi kampa ama buna rağmen hazırız ve Galatasaray'a karşı en iyisini yapmaya çalışacağız. Bugüne kadar çalıştırdığım takımlarda ofansif futbolu tercih ettim. Alanyaspor'dayken ofanstaki futbolcularımız çok kaliteli oyunculardı. Akhisar'da da aynı futbol mantalitesini uygulayacağız."

"EMRE AKBABA BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAR"

"Emre Akbaba çok kaliteli ve çok karakterli bir arkadaşımız. Onunla beraber çalıştım. Türkiye'deki bütün büyük takımlarda oynayabilecek bir futbolcu."

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Terim ve Susic'ten ortak basın toplantısı
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