9’un hakkını vermeye geldi

Cristiano Ronaldo
'nun Juventus
'a imzası sonrası oluşan transfer dalgasında kendini Milan'da bulan Gonzalo Higuain, kırmızı-siyahlılarda 9 numaralı formanın yıllardır yaşadığı verimsizliğe son vermeye hazırlanıyor. 2001 yılında yine Juventus'tan gelen Inzaghi'nin 11 yıl giydiği 9 numaralı forma, 6 yıldır her santrforun kabusu oldu.
2012-2013 sezonunda Pato, 9 numarayı sırtına geçirdi ve gol atamadı. Ertesi sezon Matri bir gol atabilirken, 2014-15 sezonunda Milan'da kiralık forma giyen Fernando Torres
de bir golde kaldı. Destro'nun 3, Luis Adriano'nun 4 gol attığı ligde iki sezon önce Lapadula Milan'ın 9 numaralı formasıyla 8 gol atmıştı. G.Saray'ın peşinde olduğu A. Silva ise geçen yıl 24 lig maçında 2 gol kaydebildi. Gelecek hafta başlayacak Serie A'da Milan'ın 9 numaralı formasını giyecek Higuain, 6 yılda ligde 19 gol atabilen eski santrforları bir sezonda geçmeye çalışacak.
Arjantinli golcü, Napoli'deki 3 sezonunda sırasıyla; 17, 18 ve 36, Juve'de ise 24 ve 16 gol atmıştı.