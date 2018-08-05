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9’un hakkını vermeye geldi

Milan’da son 6 sezonda 9 numarayı giyen forvetler sadece 19 gol atabilmişti. İtalya’da son beş sezonda Napoli ve ’ta 111 kez fileleri sarsan Higuain bu formanın yeni sahibi

SPOR SERVİSİ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
9’un hakkını vermeye geldi
'nun 'a imzası sonrası oluşan transfer dalgasında kendini Milan'da bulan Gonzalo Higuain, kırmızı-siyahlılarda 9 numaralı formanın yıllardır yaşadığı verimsizliğe son vermeye hazırlanıyor. 2001 yılında yine Juventus'tan gelen Inzaghi'nin 11 yıl giydiği 9 numaralı forma, 6 yıldır her santrforun kabusu oldu. 2012-2013 sezonunda Pato, 9 numarayı sırtına geçirdi ve gol atamadı. Ertesi sezon Matri bir gol atabilirken, 2014-15 sezonunda Milan'da kiralık forma giyen de bir golde kaldı. Destro'nun 3, Luis Adriano'nun 4 gol attığı ligde iki sezon önce Lapadula Milan'ın 9 numaralı formasıyla 8 gol atmıştı. G.Saray'ın peşinde olduğu A. Silva ise geçen yıl 24 lig maçında 2 gol kaydebildi. Gelecek hafta başlayacak Serie A'da Milan'ın 9 numaralı formasını giyecek Higuain, 6 yılda ligde 19 gol atabilen eski santrforları bir sezonda geçmeye çalışacak. Arjantinli golcü, Napoli'deki 3 sezonunda sırasıyla; 17, 18 ve 36, Juve'de ise 24 ve 16 gol atmıştı.
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9’un hakkını vermeye geldi
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