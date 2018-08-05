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'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

, TFF maçında 'ı seri penaltı atışları sonucunda 5-4'le geçerek kupanın sahibi olurken şampiyonluk 'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 01:24 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 01:24
Akhisarspor'un Süper Kupa şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Son Türkiye Kupası şampiyonu olarak Konya'daki TFF maçında karşılaştığı lig şampiyonu 'ı seri penaltılarda 5-4 yenerek tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kaldıran , ilçeye uykusuz bir gece yaşattı.

Kaleci Fatih'in kurtardığı Galatasaraylı Gomis'in son penaltısının ardından büyük bir sevinç yaşayan lılar, ellerine bayraklarını alıp sokaklara koştu. Binlerce Akhisarlı, ilçedeki Milli Egemenlik Meydanı'nı doldurdu.

Caddelerde yüzlerce araçla konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyon tezahüratlarıyla yeri göğü inletip meşalelerle geceyi aydınlattı. Geçen sezon önce Fenerbahçe'yi yenip Türkiye Kupası'nı kazanan, yeni sezona da Galatasaray'ı geçerek Süper Kupa'yla başlayan Akhisar'da tarihi başarının kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.

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Akhisarspor'un Süper Kupa şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
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