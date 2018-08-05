Beşiktaş'tan Demba Ba'ya: "Yalnız değilsin"

Kariyerini Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba, Changchun Yatai ile oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusu Zhang Li'nin ırkçı sözlerine uğramıştı. Yaşanan olay sonrasında Demba Ba'ya Beşiktaş'lı taraftarlardan destek mesajları yağarken, siyah-beyazlı kulüp de resmi sosyal medya hesabından Ba'ya mesaj yolladı. Demba Ba'nın Beşiktaş formalı formalı fotoğrafını yayınlayan Beşiktaş Kulübü, fotoğrafın altına da "Irkçılığa hayır. Yalnız değilsin Demba Ba" yazdı. Demba Ba, eski kulübünün yaptığı paylaşımı kalplerle yanıtladı.



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