Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'tan Demba Ba'ya: "Yalnız değilsin"

'tan 'ya: "Yalnız değilsin"

hayatını 'de sürdüren 'ın eski yıldızı 'ya siyah-beyazlı kulüp destek mesajı yolladı. Demba Ba, Chengchun Yatai maçında rakip takım oyuncusu tarafından ırkçı saldırıya uğramıştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 14:10
Beşiktaş'tan Demba Ba'ya: Yalnız değilsin

Kariyerini 'de sürdüren 'ın eski yıldızı , Changchun Yatai ile oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusu Zhang Li'nin ırkçı sözlerine uğramıştı. Yaşanan olay sonrasında Demba Ba'ya Beşiktaş'lı taraftarlardan destek mesajları yağarken, siyah-beyazlı kulüp de resmi sosyal medya hesabından Ba'ya mesaj yolladı. Demba Ba'nın Beşiktaş formalı formalı fotoğrafını yayınlayan Beşiktaş Kulübü, fotoğrafın altına da "Irkçılığa hayır. Yalnız değilsin Demba Ba" yazdı. Demba Ba, eski kulübünün yaptığı paylaşımı kalplerle yanıtladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Demba Ba'ya: "Yalnız değilsin"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN