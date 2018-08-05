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evinde 'a yenildi

'in 3. ön eleme turundaki rakibi , hazırlık maçında İspanyol ekibi 'a 2-0 mağlup oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 18:29
Burnley evinde Espanyol'a yenildi

'in 3. ön eleme turundaki rakibi , evinde oynadığı hazırlık maçında 'a 2-0 yenildi.

İngiltere ekibi Burnley, Turf Moor Stadı'nda İspanya'nın Espanyol takımı ile hazırlık maçında karşılaştı. Burnley Teknik Direktörü Sean Dyche, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Aberdeen'e karşı uzatmalarda kazanılan mücadelede tercih ettiği ilk 11'i, Espanyol önünde tamamen değiştirdi.

Konuk takım Espanyol, 50. dakikada Didac Vila ve 88. dakikada Sergi Darder'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir ile Burnley arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, 9 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı ise 16 Ağustos'ta Burnley'de oynanacak.

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Burnley evinde Espanyol'a yenildi
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