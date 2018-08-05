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'da zafer 'nin

İngiltere'de Federasyon Kupası ile lig şampiyonunu karşı karşıya getiren kupası karşılaşmasında zafer, 'yi 2-0'la geçen 'nin oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 20:05 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 20:15
Community Shield'da zafer Manchester City'nin

, 'yi 2-0 yenerek 'ı müzesine götürdü.

İngiltere'de geçen yıl Federasyon Kupası'nı kazanan Chelsea ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, başkent Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda Community Shield kupası için karşı karşıya geldi.

Arjantinli futbolcu Sergio Agüero, karşılaşmanın 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Bu golle Agüero, Manchester City kariyerindeki 200. golünü kaydetti.

Mücadelenin 58. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Agüero, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak Community Shield'ı müzesine götüren Manchester City, 1937, 1968, 1972 ve 2012'nin ardından bu kupayı 5. kez kazandı.

Öte yandan İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, Chelsea'nin başındaki ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

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Community Shield'da zafer Manchester City'nin
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