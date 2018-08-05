Demba Ba'dan kendisine destek verenlere teşekkür

Demba Ba, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, elinde "Irkçılığa hayır" yazılı flamanın bulunduğu ve Beşiktaş'ta oynadığı döneme ait bir fotoğrafa yer vererek, "Irkçılığa hayır. Irkçılığa karşı yanımda duran herkese minnettarım. Ayrıca mesaj gönderen ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ayakta durmamın sebebi sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Çin'de devam eden Beşiktaş ve Göztepe'nin eski oyuncusu Demba Ba, takımı Şanghay Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçın ikinci yarısında rakip futbolculardan Li Zhang ile tartışmaya girmişti. Demba Ba, kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Çinli futbolcuya sert tepki göstermişti. İki takımın oyuncuları, Senegalli futbolcuyu güçlükle sakinleştirmişti.