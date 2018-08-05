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'dan kendisine destek verenlere teşekkür

Çin Süper Lig'de Changchun Yatai ile oynanan karşılaşmada ırkçı ifadelere maruz kaldığını savunan Şanghay Shenhua'nın Senegalli futbolcusu , kendisine destek verenlere teşekkür etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 22:42 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 22:47
Demba Ba'dan kendisine destek verenlere teşekkür

, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, elinde "Irkçılığa hayır" yazılı flamanın bulunduğu ve Beşiktaş'ta oynadığı döneme ait bir fotoğrafa yer vererek, "Irkçılığa hayır. Irkçılığa karşı yanımda duran herkese minnettarım. Ayrıca mesaj gönderen ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ayakta durmamın sebebi sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Çin'de devam eden Beşiktaş ve Göztepe'nin eski oyuncusu Demba Ba, takımı Şanghay Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçın ikinci yarısında rakip futbolculardan Li Zhang ile tartışmaya girmişti. Demba Ba, kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Çinli futbolcuya sert tepki göstermişti. İki takımın oyuncuları, Senegalli futbolcuyu güçlükle sakinleştirmişti.

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Demba Ba'dan kendisine destek verenlere teşekkür
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