Gençlik Realitesi

Şampiyonlar Ligi'ni üç yıl üst üste kazandıktan sonra 33 yaşındaki Ronaldo'yu gönderen Real Madrid
, 18'lik Vinicius'u 45 milyon Euro'ya, 22'lik Odriozola'yı ise 30 milyon Euro'ya kadrosuna katarak Avrupa'nın önde gelen takımları içinde en genç ekip durumuna geldi. Yaş ortalamasını 25,4'e indiren Real Madrid'in ardından ise 25,6 yaş ortalamalı Benfica listenin ikinci sırasına oturdu. Süper Lig'den listeye giren Galatasaray, 21 yaşındaki Onyekuru hamlesi ve altyapısından Celil Yüksel (20), Yunus Akgün (18), Ozan Kabak (18) gibi isimleri de A Takım'a almasıyla üçüncü sıraya yerleşti.
Cimbom'un 25,8 olan yaş ortalamasının yanı sıra Fenerbahçe 26,5 ile 14., Beşiktaş ise 22 takım arasında 27,7'lik değeriyle ancak 21.olabildi.
Real Madrid'in Flamengo'dan 45 milyon Euro bedelle transfer ettiği Vinicius Junior, performansı en çok merak edilen isim...
BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK
FUTBOL hiçbir zaman en çok koşanların kazandığı bir oyun olmadı ama son yılların bir gerçeği de yaş ortalaması yüksek takımların, gençlik ateşi karşısında yanıp kavrulmaları... Artan tempo ve sprinter gençler oyunu başka bir düzeye taşıdı. Real Madrid'in 3 ayrı dönemde sürdürdüğü Los Galacticos projesini rafa kaldırıp son 3 yılda sürekli gençlere yatırım yapması da onları Avrupa'nın en genç yaş ortalamasına sahip takımı haline getirdi. 30 yaşın üstündeki usta futbolculara her zaman ihtiyaç var ama yaşlandıkça özelliklerini yitiren oyunculardan da zamanında vazgeçip gençlerin önünü açanlar kazanıyor artık. 25-28 arası ideal yaş ortalaması, üstüne çıktığınızda alarm zilleri çalıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray
'ın bu transfer dönemindeki hamleleri yaş ortalamasını düşürdü. Beşiktaş da mutlaka bu yolu izlemeli.