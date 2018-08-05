Son dakika: Beşiktaş transferde beklenen bombayı patlatıyor!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, Talisca'dan boşalan 10 numarayı yıldzı bir oyuncuyla doldurmak istiyor. Bu doğrultuda bir çok futbolcuyu radarına alan siyah- beyazlı ekip bombayı patlatmaya hazırlanıyor.