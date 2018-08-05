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Son dakika: transferde beklenen bombayı patlatıyor!

Son dakika haberi... transferde beklenen bombayı patlatıyor. İspanyol kulübü Sevilla'nın Brezilyalı 10 numarası Ganso için temaslarda bulunan Beşiktaş, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.8.2018 10:12
Son dakika: Beşiktaş transferde beklenen bombayı patlatıyor!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen , Talisca'dan boşalan 10 numarayı yıldzı bir oyuncuyla doldurmak istiyor. Bu doğrultuda bir çok futbolcuyu radarına alan siyah- beyazlı ekip bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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Son dakika: Beşiktaş transferde beklenen bombayı patlatıyor!
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