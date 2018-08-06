Altınordu'da Erce Kardeşler'in kaderi Napoli'ye bağlı!

Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla adından söz ettiren, son olarak Fenerbahçe'ye kaleci Berke ile orta saha Barış'ı gönderen Altınordu, kalecisi Erce Kardeşler'i de Standard Liege'e uğurlamaya hazırlanıyor.

OCHOA, NAPOLI'YE GİDER GİTMEZ...

Daha önce prensipte anlaşılan Belçika ekibinin, Meksikalı dünyaca ünlü kalecisi Guillermo Ochoa'yı İtalyan temsilcisi Napoli'ye satar satmaz Erce'yi kadrosuna katacağı belirtildi. Erce ve Altınordu'nun da Napoli'den gelecek haberi beklediği ifade edildi. Transferin bu hafta içinde sonlanması bekleniyor.

HÜSEYİN EROĞLU HAZIRLIK DÖNEMİNDEN MEMNUN

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 46. Folkart Ege Kupası'nda Balıkesirspor'u 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü tamamlayan Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Lige yine Balıkesirpor müsabakasıyla başlayacaklarını hatırlatan Eroğlu, "U19 takımımız İspanya'da turnuvaya katıldı, yeni transferlerimiz Sefa ve Ali'yi de oynatmadık. Dar bir kadroyla kupada mücadele ettik. Artık tek düşüncemiz sezona iyi başlamak" dedi.