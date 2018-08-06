Başkan Erdoğan'dan Akhisarspor'a tebrik mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisarspor'un Galatasaray'ı penaltılara giden karşılaşmada 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazanması üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yeni sezona kupayla başlayan Akhisarspor'u kutlayan Erdoğan, "2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında Akhisarspor'u da etiketledi.

TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan @Akhisarspor'u tebrik ediyorum.



2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 5 Ağustos 2018