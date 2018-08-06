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, 'e hazırlanıyor

3. ön eleme turu ilk maçında perşembe ile karşılaşacak 'ta karşılaşmanın hazırlıkları başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 21:40
Beşiktaş, LASK Linz'e hazırlanıyor

, üçüncü ön eleme turunda ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programı ve 3 takım halinde yarım sahada yapılan çift kale maçlar ile sona erdi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile final oynama başarısı gösteren stoper oyuncusu Domagoj Vida yeni sezon öncesi siyah beyazlı takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, LASK Linz'e hazırlanıyor
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