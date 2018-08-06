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, Doumbia ve Cisse'den vazgeçti

, yüksek maliyetleri nedeniyle Doumbia ve Cisse inden vazgeçti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 17:11
Bursaspor, Doumbia ve Cisse'den vazgeçti

, daha önce gündeminde yer alan Doumbia ve Cisse inden vazgeçti. spor'da santrfor mevkisi için çalışmalar sürerken, yeşil beyazlı kulüp bu noktada ve 'yi gündemine aldı. Ancak her iki oyucunun yüksek maliyetinden dolayı bir girişimde bulunulmayacağı öğrenildi.

OMEURO, NIELSEN, MOSSORO, SAIVET...

Bu akşam transfer gündemindeki oyuncuları görüşecek olan yeşil-beyazlılarda başkan Ali Ay, ve Nielsen için yazışmaların yapıldığını ve kulüplerinden haber beklediklerini belirtirken, ve Henri Saivet'in de gündemlerinde olduğunu ifade etmişti.

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Bursaspor, Doumbia ve Cisse'den vazgeçti
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