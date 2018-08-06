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Fenerbahçe, maçına hazır

3.ön eleme turu ilk maçında 'yla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 23:02
Fenerbahçe, Benfica maçına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, 3. ön eleme turunda yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli takımın, maçın oynanacağı Luz Stadı'nda teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirdiği ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanı, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise pas organizasyonları ve çift kale maçın ardından bireysel ve taktiksel çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek Josef de Souza ile sakatlığı bulunan yeni transfer Andre Ayew de idmana katıldı.

Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli bazı yöneticiler de izledi.

Benfica-Fenerbahçe maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe, Benfica maçına hazır
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