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& oynadı kaybetti

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Filistin&Irak oynadı İsrail kaybetti
ve , 'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki Faysal Hüseyni Stadı'nda tarihi bir maça çıktı. Irak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Filistinli spor yorumcusu Muhammed Semhan, dostluk maçının, İsrail'in sporculara uyguladığı ambargoyu kırdığı için teknikten daha çok siyasi bir anlam taşıdığını ifade etti. Semhan, 'den onay almak gerektiği için Filistin'e gelen uluslararası takımların sayısının az olduğunu kaydetti. Irak Milli Futbol Takımı 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliği yapacağı Asya Kupası'nda D Grubu'nda, Filistin ise B Grubu'nda yer alacak.
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Filistin&Irak oynadı İsrail kaybetti
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