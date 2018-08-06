Juventus'ta Cristiano Ronaldo bereketi

Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a imza atan Cristiano Ronaldo, bu tercihiyle futbol transfer piyasasını sallarken, İtalyan kulübü Portekizli yıldızın formasını almak isteyen futbolseverlerin taleplerine yetişemiyor. Adidas ile bir yıl önce yapılan planlama gereği yaz başında teslim aldığı formalar, Ronaldo'nun transferi hesaplanmadığından kısa sürede tükendi. Torino şehri kulübüne imza attıktan sonra bir dakikada iki forması satılır hale gelen Cristiano Ronaldo'nun 55 iç saha forması satılırken ciro da 6.3 milyon Euro oldu. Juventus yüklü bir yeni siparişi Adidas'a yollarken, yıl sonunda forma satışından 55-65 milyon Euro aralığında bir ciro beklendiği ifade edildi. 117 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 9 yıl formasını giydiği Real'den Juventus'a imza atan Ronaldo geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında eski külübünü takibi bırakmış, İspanyol kulübü sosyal medya hesaplarında çok sayıda kayıp yaşamıştı.

BİLGİ NOTU

Real Madrid tarihinin alırken ve satarken en pahalı transferi olan Cristiano Ronaldo'nun Juventus mağazalarındaki formaları 90 Euro. Portekizli yıldız sezon içinde Juventus'un patronu olan Agnelli Ailesi'nin sahibi olduğu Ferrari'nin de global marka elçisi olacak.