Kürkçü dükkanı

Gerçekleştirilen transferlerle beraber son dönemlerin en yavaş transfer sezonunun yaşandığı Süper Lig'den yurt dışına giden oyuncular ülkeye geri dönmeye devam ediyor. Bu sezon ligden ayrılan üç oyuncu tekrardan Türkiye'ye dönerken, 2000-2001 sezonundan bu tarafa ise gidip, geri gelen oyuncu sayısı ise 100'e yükseldi. Son beş yılda ise bu değer 26 oldu. Ekiplere bu sezon dönen oyuncular Bobo (Alanyaspor), Emrah Başsan (Erzurumspor), Djalma (Alanyaspor) oldu. Geçtiğimiz sezon ise Jose Sosa (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Trabzonspor), Paulo Henrique (Akhisarspor), Kerim Frei (Başakşehir), Manuel de Costa (Başakşehir), Oscar Scarione (Göztepe), Dia (Yeni Malatya) lige geri dönen isimler olmuştu. Son beş sezonda ligden ayrılan ve geri dönüş yapan 26 futbolcunun Türkiye'ye tekrardan gelme sürelerine bakıldığında ise futbolcular ortalama 677 günde yani 2 yıldan daha az sürede tekrardan Süper Lig'e geldiği görüldü. Bu isimlerin büyük çoğunluğuna bonservis ücreti ödenmedi.







Türkiye'yi tekrar tercih eden futbolcuların bu kadar fazla olmasını neye bağlıyorsunuz?

METİN TEKİN

Kontratlar en büyük sebebi

Maddi anlamda baktığımızda, Türkiye popülerlik olarak Avrupa'da çok farklı bir durumda bulunuyor. Bu da oyuncuların tercihlerini etkiliyor. Profesyonel futbol dünyasında sizi bir yere götürecek olan da, sonrasında tekrardan geri getirecek olan da maddi kazanımlardır. Türkiye'ye gerçekleşen bu dönüşlerin en büyük sebebi oyuncuların Türk takımları ile yaptıkları güçlü kontratlar gibi görünüyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL

Ülkemiz çok güzel bir ülke

Bana göre bu geri dönüşlerin iki önemli nedeni var. Bir tanesi bizim ligimizin temposu yeterli değil. Ayrıca futbolculara aşırı ilgi gösterilmesi ve bunların az performanslarla yetinmeleri fiziki düşüşlerine neden oluyor. Bu şekilde de yurt dışına gittiklerinde de başarılı olamıyorlar. İkinci nedeni de ülkemiz çok güzel bir ülke. O yüzden de burası onların ilgi odağı oluyor. Ülkemize tekrar gelmek için yollar arıyorlar.